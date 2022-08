Eesti kohtud ei arvesta kliimamuutusega. Noortes tekitab see ärevust, sest riskitakse nende tulevikuga

Eelmisel aastal tehtud uuringus „Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey“ küsiti 10 000 noore käest, mida nad arvavad ja tunnevad kliimakriisi kohta. 75% vastanuid tunnistas, et nad tunnevad hirmu tuleviku ees, ja 45% vastas, et kliimakriisiga seotud tunded avaldavad nende igapäevaelule halba mõju. Palju vastanuid seostas kliimakriisi negatiivsete emotsioonidega nagu kurbus, hirm, ärevus, viha ja jõuetus. Need emotsioonid võib võtta kokku ühe väljendiga: ökoärevus.