Kliimakriis toob maailmalõpu? Teadlased hoitavad: inimeste väljasuremine ei ole utoopia

Sellist katastroofi nimetavad teadlased kliima lõppmänguks. Kuigi on väike võimalus, et see juhtub, ei saa nende sõnul murrangulist stsenaariumi siiski välistada, arvestades kliimasüsteemi ja heitkoguste vähendamisega seotud ebakindlust.

Analüüsi juhtiva autori, Cambridge'i ülikooli professori Luke Kempi arvates on palju põhjuseid, uskumaks, et kliimamuutus võib muutuda katastroofiliseks isegi mõõduka temperatuuritõusu puhul. „Kliima muutumine on mänginud rolli iga massiväljasuremisjuhtumi puhul. See on aidanud kukutada impeeriumi ja kujundanud ajalugu.“