Gröönimaa jäämütsi sulamine kergitab merevee taset vältimatult

Miljardid inimesed elavad rannikualadel, mistõttu on merepinna kerkimisest põhjustatud üleujutused kliimakriisi üks suurimaid pikaajalisi mõjusid. Kui Gröönimaa rekordiline sulamisaasta 2012 saab sajandi lõpupoole tavaliseks nähtuseks, mis on võimalik, hoiatavad teadlased, et merepind tõuseb jää sulamisel lausa 78 sentimeetrit.

Varasemad uuringud kasutasid arvutimudeleid jää käitumise kohta, et hinnata tuleviku sulamist, ent keerulised füüsikalised protsessid viivad märkimisväärsete ebakindlusteni tulemustes. Natur Climate Change ajakirjas avaldatud uuring kasutas kontrastina satelliitmõõtmisi Gröönimaa jääkaost ja jäämütsi kujust aastatel 2000–2019. Need andmed võimaldasid teadlastel arvutada, kui kaugele tasakaalupunktist, kus lumesadu on võrdne jääkaoga, on globaalne soojenemine tänaseks liustiku viinud. See lubas neil välja arvutada, kui palju jääd veel kaob, enne kui tasakaal taastub.

„See on väga konservatiivne miinimum,“ ütles teadustööd eest vedanud professor Jason Box Taani ja Gröönimaa rahvuslikust geoloogilisest vaatlusest (GEUS). „Realistlikult näeme me selle arvu enam kui kahekordistumist selle sajandi käigus,“ ütles ta. Hinnang 27 sentimeetrist on miinimum, sest see võtab arvesse vaid ülemaailmset soojenemist tänaseni ning kuna arvesse pole võetud mõningaid viise, kuidas jää liustiku servades kaob.

Selle uuringu eelis on see, et see pakub usaldusväärset hinnangut vältimatust merepinna tõusust, ent kasutatud meetod ei anna ajaskaalat, mis kirjeldaks jää kadumist. Siiski ütlesid uurijad, et tuginedes teadlaste üldisele arusaamisele Gröönimaaga sarnaste liustike kadumisest ookeanisse, toimub suurem osa merepinna tõusust juba võrdlemisi varsti. Teised teadlased hoiatasid juba 2021. aastal, et Gröönimaa jää on murdepunktile lähedal .

Edasistest meetmetest oleneb, kui palju merepind tõuseb