Kolmandikku Pakistanist katab vesi. Võimud süüdistavad lääneriike.

Kaks nädalat tagasi kuulutas Pakistan välja hädaolukorra, kui mussoonvihmad põhjustasid üleujutused. Juba juunis alanud vihmade tekitatud üleujutustes on tänaseks surnud peaaegu 1400 inimest, kellest kolmandik on lapsed, ja umbes miljon kodu on hävinud või kannatada saanud. Kolmandikku riigi maad kattev vesi on segunenud reoveega, mis loob leviala erinevatele haigustele, mistõttu on patsiendid üle koormanud ka riigi haiglad. Tekkinud kaoses ja sogases vees kahlavad miljonid inimesed, kes püüavad leida kuiva maad. Kliimakriis laastab Pakistani.