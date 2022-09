Mati Sepp: RMK raiekirves sihib kaitsealuste liikide elupaikasid

Kui arvesse võtta, et RMK teeb üldjoontes kokku 11 000 hektari jagu lageraied aastas, siis 553 hektari jagu lageraiet kaitsealuste liikide elupaigas tundub tavakodaniku jaoks nagu väike piisk meres, aga kui siia juurde lisada fakt, et I ja II kategooria kaitsealuste liikide arvukus ja elupaikade ulatus on väga minimaalne ja on viidud kohati väljasuremise äärele, siis on iga lageraie laastava mõjuga.