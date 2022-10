Utilitase juht EPLi konverentsil: paneme tuulikud kähku püsti, muidu jäämegi kallist elektrit importima

Konverentsil toimunud energeetika paneelis arutlesid taastuvenergia ettevõtjad meie tuleviku üle. Utilitase juht Priit Koit leidis, et kui me kiiresti tuuleparke püstitama ei hakka, jõuavad naabrid meist ette ja meid ootab ees igavene elektri sisseostmine. „Mõne aasta pärast võib olla nii, et meie projekte lihtsalt ei finantseerita. Siis jäämegi importima elektrit,“ ütles ta.

Taastuvenergiaarendaja Sunly asutaja ja juhataja Priit Lepasepp leidis samas, et päikesepaneelidest on saamas meie uus normaalsus ja need on tulevikus igas kodus olemas. „Kõik me toodame tulevikus elektrit,“ ütles ta. Näiteks hankis Lepasepp ise endale isegi Tallinna korterisse päikesepaneeli ja aku, et kodust elektrit toota.

Pelletite eksport tekitab küsimusi

Esinejate seas olid ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Timo Tatar ja Climacash asutaja Erik Moora, kes arutasid Eesti konkurentsivõime säilitamise üle praeguse energiakriisi valguses.

Erik Moora küsis, miks ei astu Eesti taastuvenergeetika arendamisel sarnaselt naabritele julgeid samme. Tema sõnul on Läti ja Leedu otsustanud, et tuulikute püsti panemiseks ei ole planeeringuid ja naabrite nõusolekuid tarvis.

Lähiaastatel näeme väga paljude uute tuuleparkide ehituse algust Timo Tatar

Timo Tatar Vastas, et ta isiklikult sooviks samuti, et protsessid toimuksid meil kiiremini. Samas lohutas ta kuulajaid, et kohalikul tasandil tehakse Eestis juba väga palju tuuleparkide planeeringuid. „Olen veendunud, et lähiaastatel näeme väga paljude uute tuuleparkide ehituse algust,“ rääkis ta.

Moora ja Tatar arutasid ka küsimuse üle, millest ikkagi tuleks Eestis elektrit ja soojusenergiat toota. Näiteks oli arutelu alla gaasi kasutamine. Moora hinnangul on Euroopa saanud korraliku õppetunne: gaas ei ole lahendus nagu aastaid arvati. Tatar temaga täiesti päri ei olnud. „Kodused gaasikatlad ei ole tõesti õige lahendus, aga tööstuses on gaasi mõningatel juhtudel keeruline asendada,“ rääkis ta.

Eesti suudab oma kodud puidupelletite või haludega ära kütta Timo Tatar