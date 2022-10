TÄNA | Baltikumi suurim mõju ja jätkusuutlikkuse festival

Raha määrab paljuski selle millised ettevõttes kasvavad ja millised mitte. Pangad pakuvad üha enam rohefonde ning ka investorid mõtlevad üha enam jätkusuutlikkusele. Kas enam on üldse kohta jätkusuutmatutele investeeringutele? Kuidas üldse investorina otsuseid teha, et jätkusuutlikke ettevõtteid toetada? Käib see veel kõhutunde pealt või on olemas tööriistad, mida järgida?