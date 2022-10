Liginullenergiamaja kõige olulisem komponent on teadlik elanik

TTÜ professor Jarek Kurnitski selgitab, et vanasid majasid renoveeritakse enamuses KredEx-i rekonstrueerimistoetusega: „Selle puhul on miinimumnõue C klass, aga paljud majad, kes ka päikesepaneelid katusele paigaldavad (ei ole nõutud, aga on abikõlbulik) saavutavad B klassi ja tulevad A klassile päris lähedale.“

„Nii et vastus on, et vana maja on küll võimalik renoveerida A klassi, aga see on kallis. Väikeelamute puhul on sama lugu, B või A klassi renoveerimine eeldab välispiirete soojustamist, akende vahetamist, soojustagastusega ventilatsiooni, soojuspumba ja päikesepaneelide paigaldamist. Tavaliselt tehakse see koos siseremondiga, mille puhul viimistlus- ja sisustustööd maksavad üle poole kogu remondi maksumusest.“