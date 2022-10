OTSE KELL 9:30 | Kas elektriautode massiline kasutuselevõtt on reaalsus või pigem soovunelm?

Elektriautodega sõitvad ja neid ettevõtetes töösõidukitena kasutavad firmajuhid jagavad 21. oktoobril oma kogemusi Telia Eesti peakontori konverentsikeskuses toimuval elektromobiilsuse konverentsil „Elektra Pro 2022“. Arutelude käigus vastatakse küsimustele – kas elektriauto on töösõidukina rahaliselt kasulik investeering, rahuldab see ettevõtte vajadusi, kuidas korraldada akude laadimist, milline on töötajate tagasiside?