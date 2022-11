Üleujutused – ka Eestis päriselt võimalikud

Kõige tõhusam vahend üleujutuste vältimiseks või riskide vähendamiseks on planeerimine. Üheks võimaluseks on kohaliku omavalitsuse menetleda üld- ja detailplaneeringud, mille kaudu saab suunata, kus ja millistel tingimustel on võimalik ehitada. Oluline on ehitiste ja rajatiste asukoht ja ehituslahenduste valik – et üleujutuste mõju ei võimenduks ning ehitused oleks võimalikele üleujutustele vastupidavad. Madalatele rannikualadele ja jõeäärsetele lammialadele ei ole soovitatav ehitada. Juhul kui ehitada, siis on oluline määrata hoonete esimese korruse ja tehnovõrkude kõrgus, mis tagab elanike ja vara ohutuse. Maaomanikel, ettevõtjatel ja arendajatel on mõistlik järgida planeeringute piiranguid ja planeerimisel kaasata vastavaid eksperte. Vastasel juhul võib majanduslik ja maineline kahju vigade paranduseks kujuneda suuremaks, kui seda oleks olnud sobiva asukoha ja ennetusmeetmete valimine.