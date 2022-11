Aktivistid vangi, eksperdid vakka. Kas Egiptuses peetavad ÜRO kõnelused on määratud luhtuma?

Alates 2013. aastast, kui kindral Abdel Fattah al-Sisi Egiptuses võimu haaras, on ta ulatuslikult inimõigusi rikkunud. Kuigi ÜRO 27. kliimakonverentsi (COP 27) toimumispaika Sharm el Sheikhi kujutatakse ürituse reklaamvideos nagu rohelist oaasi, on videos üles astuvad kliimaaktivistid pelgalt näitlejad. Need, kes on päriselt julgenud protestida, on lõpetanud vangis. Samuti on riigi režiim COP 27 eel edukalt vaigistanud sõltumatud kliimaeksperdid.