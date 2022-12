Kuidas korraldada Tallinnas keskkonnasõbralikke üritusi?

Restoranidele oma rohetähis

Roheliseks pealinnaks olemine mõjutab järgmisel aastal ka Tallinna restoranimaastikku, sest tähelepanu hakatakse tõmbama just toidukohtade menüüs olevate roogade keskkonnasäästlikkusele. Nimelt on Tallinna Strateegiakeskus koos juhtimiskonsultatsiooni ettevõttega Civitta arendanud 2023. aasta rohepealinna projekti raames välja pealinna restoranitoitude keskkonnakriteeriumid, mille väliseks märgiks on rohetähis. Esimesed sellised tähised anti restoranitoitudele välja juba novembris, kui toimus Tallinna Restoranide Nädal.

Rohetähise jagamise eeskujuks on Euroopa roheline kokkulepe ja selle „Talust taldrikule“ strateegia, mille eesmärk on õiglase, tervisliku ja keskkonnahoidliku toidusüsteemi kujundamine. See tähendab taimekaitsevahendite, väetiste ja antibiootikumide kasutamise vähendamist, mahemaa pindala suurenemist, loomade heaolu parandamist, toidu kestlikumat tarbimist, raiskamise ja toidupettuste vähendamist.

Tallinn jätkab ka rohelise pealinna aastal restoranide innustamist kriteeriumite kasutusele võtmisel ja loodab, et inimesed hakkavad üha rohkem väärtustama neile pakutavat keskkonnasõbralikku toitu. Otsi rohepealinna rohetähist restorani menüüdest, toitude kõrvalt!

Kriteeriumitest lähemalt – mis need sisuliselt tähendavad? Vegantoit ei sisalda ühtegi loomset koostisosa, s.o liha-, muna- ja piimatooteid ega ka muid loomseid saadusi nagu želatiin ja mesi.

Taimne toit on keskkonnasõbralik, sest selle kasvatamiseks on vaja olulisemalt vähem põllumaad, võrreldes loomse toiduga. Ja sellest tulenevalt on taimse toidu negatiivne mõju elurikkusele enamasti oluliselt väiksem kui loomse toidu puhul – taimse toidu kliimamõju ja ka muud keskkonnamõjud toodanguühiku kohta on tavaliselt väiksemad.

Mahe- ehk mahepõllumajanduslik ehk ökoloogiline toit tähendab tooteid ja saadusi, mis on toodetud ning ettevalmistatud mahepõllumajanduse nõuete kohaselt. Mahetoodangu energiakulu toodanguühiku kohta on keskmiselt 21% väiksem võrreldes tavatoiduga. Toitainete koormus keskkonnale on väiksem, sest mahepõllumajanduses kasutatavate väetiste kogused on väiksemad, orgaanilised väetised lagunevad aeglaselt.

Rohumaa lamba- ja veiseliha on keskkonnasõbralik, sest loomi karjatatakse enamasti püsirohumaadel ja selline majandamisviis hoiab nende rohumaade elurikkust. Lisaks: rohumaad seovad arvestatavas mahus süsinikku õhust mulda ja see võib veise- ja lambaliha süsiniku jalajälje viia nulli või isegi negatiivseks (st sidumine on suurem kui kasvuhoonegaaside heide).

Metsloomaliha on keskkonnasõbralikum variant, sest loom kasvab vaid looduslikke ressursse kasutades ehk kasvatamiseks ei toodeta spetsiaalselt söötasid.