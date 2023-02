Kaasaegne linnaruum – võimalusterohke, kogukondi liitev ja hästi läbikäidav

„Arengukava rakendamine eeldab põhimõttelisi suuri muutusi hästi paljudes valdkondades, eriti liikuvuse korraldamisel. Millised on tuleviku ühistranspordi veeremid? Eestlane on olemuslikult hästi individualistlik, autokasujata meelitamiseks ratta selga või ühistransporti on vaja erinevate võimaluste kooskõla – mugavaid ümberistumisjaamasid. Kindlasti tuleb rohkem mõelda ka sõidu ja sõidukijagamisteenuse peale,“ ütleb Põldoja alustuseks.

Kui lähedal või kaugel on Tallinn 15 minuti linna kontseptsioonile? Põldoja sõnab, et umbes poolel teel. „Meil on olemas arengustrateegia „Tallinn 2035“, mis kirjeldab väga selgelt, milline peaks Tallinna linnaruum tulevikus olema – sõbralik, roheline, jalakäijatele mugav, võimalusterohke, loov ja kogukondi liitev. „Strateegiakeskus töötab praegu teiste ametitega ühiselt selle nimel, et suured linnaehituslikud kontseptsioonid ka päriselt saaks ellu viidud. Tallinn on olemuslikult väga eriilmeline, siin on erineva struktuuri ja iseloomuga asumeid ning piirkondi – teoorias meelepärane elukeskkond igale elulaadile.“

Tallinna Strateegiakeskuse ruumiloome meeskonna juhi ja arhitekti Kaidi Põldoja sõnul on 15 minuti linna kontseptsioon paljude riikide jaoks küll uudne suund ja ideaal, kuid tegelikult ulatub selle idee ning teostus kaugele minevikku. „15 minuti linn tähendab tagasitulekut lokaalse elu juurde. Sellise kontseptsiooni poole püüdlevad või juba lähtuvad sellest valdav osa edumeelsest Põhja- ja Lääne-Euroopast. Sellises linnas on nii jalakäijatele kui ka jalgratturitele kõik vajalikud teenused 15 minuti kaugusel,“ ütleb Põldoja. Ta lisab ilmselt paljude üllatuseks, et tegelikult pole 15 minuti linna idee sugugi uuenduslik kontseptsioon, sest sellise põhimõtte järgi olid linnad planeeritud juba keskajal. „Üks kaupmeheelamu oli korraga nii tööruum, elamu kui ka laopind. Kogu linnaelu oli kontsentreeritud väikesele alale linnamüüri sees. Mõneti me pöördume 15-minutilise linnaga tagasi keskaegse linnaplaneerimise juurde, kus äri, elu ja laondus ning kõikvõimalikud muud funktsioonid oleksid linnaruumis kõrvuti ja oleks võimalikult vähe sundliikumist pikematel vahemaadel. Elurikka rohelise linna peale toona küll ei mõeldud, kuid keskaegse linna juurde kuulusid kirikuaiad ning lopsakad niidud ja karjamaad teisel pool linnamüüri.“

Põldoja rõhutab, et paljud eestlased ei ole oma olemuselt üldse linnainimesed, vaid hingelt looduslähedust ja avarust hindavad talupojad. „Mõneti on tihedas linnas elamise kontseptsioon meile võõras. Seega peame pakkuma keskkonda, mis ka linnas mingil moel looduslähedust pakuks, seda enam, et kõikidel inimestel ei ole võimalik endale suvilat või maakodu soetada. Tallinlastel peaks olema võimalik loodusesse eralduda ka linna piirides: minna rappa matkama ja ka oma kodus või rendiaiamaadel toitu kasvatada.“

Põldoja sõnul peaks Tallinnas olema eeskujuks põhjamaine elamismudel, kus igapäevased liikumised tehakse ühistranspordi, jalgrattaga või jalgsi ja auto on mõneti sõiduelamust pakkuv vahend nädalavahetuseks maale või loodusesse sõitmiseks. See tähendab inimese jaoks suurt kokkuhoidu sundkuludelt, sest ka uuringud on näidanud, et kulusid isikliku auto ülalpidamisele kiputakse pigem alahindama.

Lisaks Põhjamaadele toob Põldoja näite Vilniusest, mis oli 90ndatel Tallinnaga samal stardipositsioonil, kuid kus hetkel ollakse tänavaruumi kvaliteedi poolest, eelkõige rattateede planeerimises oma süsteemselt ja julgelt rakendatud linnaehituslike põhimõtetega meist juba kümme aastat ees.

„Südalinnas on liikumiskeskkond hästi tihe ja eraldatud rattateede loomine nõuab oskuslikku planeerimist, aga see peaks olema prioriteet, nagu ka üleliigsete parkimiskohtade eemaldamine, mille arvelt tuleks juurde linnahaljastust ja linnamööblit, kuid ka peatumiskohti rendiautodele, taksodele ja kullerteenustele. Selles mõttes on üks Tallinna eeskuju kindlasti meiega samal laiuskraadil paiknev Oslo, mis on ka suuruselt üsna sarnane ja üleüldiselt selline inimsõbralik põhjamaine linn.“

Ühistransporditaristu vajab uuendust ja muutusi