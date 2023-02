Taanlased tulevad appi restorane rohelisemaks muutma

Restoraniäri kogu maailmas on hetkel suure muutuse ees. Olemas on nii vajadus kui ka soov muutuseks. Tahe ja nõudmine selleks muutuseks on olemas, kuid need ei käi tihti kokku valdkonnas töötavate inimeste, nende teadmiste ja tööriistadega, mis aitaksid neil mainitud positiivseid muutuseid ellu viia. Meie MAD akadeemias usume, et kui investeerida toiduvaldkonna inimestesse, on võimalik ehitada üles keskkonda säästev, jätkusuutlik ja tervislik külalislahkuse mudel.

Viimastel kümnenditel on kõikides ühiskondades kasvanud teadmine sellest, milline on meie loodud toidusüsteemide mõju kliimale, looduslikule mitmekesisusele ja erinevate looduslike ressursside kasutamisele. Viimane kümme aastat on selle kasvu ja kasvu teadvustamise osas olnud eriliselt intensiivsed. Need teadmised on loonud uued klientidepoolsed ootused ja nõudmised nende suhtes, kes restoraniäris tegutsevad. Hea on see, et teadmine selliste nõudmiste tekkest on aina enam jõudnud kohale ka neile, kes selles äris tegutsevad. Probleem tekib aga siis, kui vaadata, kuidas on erineva suurusega ettevõtted üldlevinud rohelise mõtlemise omaks võtnud: suured restorani- ja hotelliketid, catering-ettevõtted on näinud juba ammu, milline kokkuhoid võib olla peidus keskkonnasäästlikes ning jätkusuutlikes tegevustes, nagu toidukao, veetarbe ja erinevate energiaallikate kasutuse vähendamine. Väiksemad ettevõtted lähtuvad rohelise mõtteviisi juurutamisel sellest aspektis, millist toitu nad pakuvad ja kust on pärit tooraine, näiteks „farmist taldrikule“ liikumise kaudu või rõhutades toidu hooajalisust ning kohalikkust. Meie näeme, et need kaks mõtteviisi peavad saama kokku ja ühinema, hetkel aga puuduvad kummalgi poolel teise poole teadmised.