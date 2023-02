Tartu keelab teatud kõnniteedel tõukeratta parkimise

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et linnavalitsuse eestvõttel on Bolt, politsei ja linnavalitsuse esindajad mitmel korral kohtunud, et ühiselt tegutseda tõukerataste ohutuma kasutamise nimel. „Mul on hea meel, et astume üheskoos edasi olulise sammu liiklusohutuse tõstmisel ja parema linnaruumi loomisel.“