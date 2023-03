Roheline energia – kodumaine ja ise tehtud

Kaks kolmandikku pealinna hoonetest on kaugküttel ja seda pakub Eesti suurim taastuvenergia tootja Utilitas.

Pealinnas leidub ka veel maagaasiküttel olevaid katlamajapiirkondi, kuid paljud neist on liitumas Utilitase põhivõrguga ja sealgi voolab soojustorudes peagi rohelisem soojus.

Väos asuvad Utilitase elektri ja soojuse koostootmisjaamad töötavad biokütustel ja käitavad nii soojuse kui ka elektri koostootmisjaama ning päikeseelektrijaama. Koostootmisjaamades toodetakse nii elektrit, mis antakse elektrivõrku, kui ka soojust, millega köetakse hooneid. Sel moel kulub energia saamiseks vähem kütust ja tekib ka oluliselt vähem heitmeid, sest tegemist on tõhusa kaugküttega.

Utilitas arendab ka päikese- ja tuuleparke ning tulevikus plaanib energiafirma hakata soojuse tootmisel kasutama rohkem soojuspumpasid. Nende efekt seisnebki selles, et pumbad käivitatakse firma enda toodetud rohelise elektriga ja soojuspumbad saavad väiksema potentsiaaliga soojuse muuta kaugküttes kasutatavaks. Arenduses on Paljassaare heitveest soojuspumbaga sealse heitsoojuse tagasitoomine kaugküttesoojuseks.

„Lisaks kaugküttele ja elektrile on Väos arendamisjärgus ka projekt rohevesiniku tootmise alustamiseks. Vesinikku plaanitakse hakata tootma heitmevabadest energiakandjaist (tuul, päike) ja saadud rohevesinikku kasutama eelkõige linna transpordis. Vesiniku arendusprojekte on teisigi, sest keskkonnainvesteeringute keskus on avanud selleks tarbeks toetuse võimalused. Transport on Tallinna suurim heitmete tekitaja ja me kõik vajame linnakeskkonnas rohkem puhast õhku,“ kinnitab Vabamägi.

Biogaasi suur tulevik

„Juba mitu aastat tagasi hakkasid Tallinna bussid ringi sõitma biogaasiga. See idee oli nii hea, et biogaasile läksid üle ka Tartu, Rakvere ja Pärnu bussid. Selle tagajärjel tekkis biometaani puudujääk, sest selgus, et biogaasi kõigi busside jaoks siiski ei jätku. Praegu tegeldakse biogaasi veelgi suuremate koguste väärindamisega biometaaniks, sest transpordis on sellele suur nõudlus ja see võimaldab linnatranspordis heitmeid vähendada,“ selgitab Aare Vabamägi.