Energiasäästmine kodus on lihtne!

Koduseks energiasäästmiseks piisab mõnest lihtsast nipist. Kuigi jutt energiasäästmisest võib tekitada hirmujudinaid pole asi tegelikult üldse nii hull. Oluline on teada, et on paar erakordselt loogilist ja lihtsat nõuannet, mida tuleks jälgida ja mis on erakordselt lihtsasti jälgitavad.