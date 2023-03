KUULA SAADET | Rohepööre: päikeseelektrijaama saab ehitada just sellise kui palju raha ja ruumi on

Väga oluline on see, et kõik elekter, mis päikesest toodetuna kasutusse omas kodus ei lähe, müüakse sama päeva tariifi alusel riigile. Kõige väiksem jaam, mille Taastuvenergia OÜ ehitanud on, oli 1,5 kilovatine. Urva ütleb, et jaam andis täpselt nii palju voolu, kui inimesel vaja oli, mahtus just nendesse tingimustesse, mis olemas olid.