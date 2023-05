„Rohejälg“ toob linnaruumi ootamatuid sekkumisi

Noored arhitektid saavad näpud valgeks

„Rohejälg“ annab võimalusi eelkõige noortele arhitektidele ja ka Eesti Arhitektide Liit on viimastel aastatel oma tegevuse üheks fookuseks võtnud just noored arhitektid. „Seoses kutsesüsteemi kehtestamisega ei ole noortel enam nii lihtne läbi lüüa nagu üheksakümnendatel ja nullindatel, mil enamik tänaseid edukaid arhitektuuribüroosid asutati tudengite poolt. Seega on igati kiiduväärne, et Tallinna linn nõustus „Rohejälje“ projekti kaasama just noori arhitekte, kes selle kaudu saavad väljendada oma ideid ja nägemusi kaasaegsest linnaruumist. Noored kasutavad linnaruumi palju aktiivsemalt kui keskealised, väljakujunenud elurütmiga inimesed, nad tajuvad ühiskonna muutusi paremini ning on väga oluline, et noored julgevad katsetada ning ka eksida,“ tõdeb Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd. Nii saab noorte arhitektide töö tulemusena uue ajutise ilme kolm Tallinna ristmikku. Suure transpordimaaga Sõle-Sitsi-Kari-Madala tänava ristmik Põhja-Tallinnas on üks koht, kus jalakäija sügiseni muutust oodata võib. „Kogu „Rohejälje“ kontekstis ongi oluline küsida, kuidas me kasutame seda maad, mis meil on. Ja kui me seda kasutame, kas see toetab linlikke eluviise, mis on tegelikkuses üha jätkusuutlikumad. Siin on oluline roll tervisel, liikuvusel, vaba aja veetmisel, jalakäija mugavusel ja ühistranspordil,“ selgitab üks Sitsi väljaku projekti autor, OÜ Stuudio TÄNA arhitekt Siim Tanel Tõnisson. Projekti laiem eesmärk on katsetada strateegilise sõlme avaliku ruumi potentsiaalide avamist.