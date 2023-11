Rohetehnoloogiate nädalal näeb kestlikke tulevikulahendusi

Sajad välismaised investorid avastamas Eesti ettevõtteid

NEXPO Tallinn on osa rohetehnoloogiate nädalast, mille üks võtmesündmusi lisaks näitusele on kindlasti Cleantech Forum Europe. „Selle korraldamise nimel võistlevad igal aastal paljud linnad üle maailma. On väga suur tunnustus, et just Tallinn välja valiti. Kindlasti aitas sellele kaasa fakt, et Tallinn on Euroopa roheline pealinn,“ selgitab avanenud võimaluse tagamaid NEXPO koordinaator.