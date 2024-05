VAATA OTSE! Onnineni Energiapäeval teeb ettekande kõrgetasemeline esineja

“Meie eesmärk on anda energiat ja jõudu vesinikuteema esile tõstmiseks,” rääkis Kirspuu. Euroopa Nõukogu on võtnud eesmärgiks praegu mõne protsendi energiavajadusest katva tehnoloogia kasvatada aastaks 2050 oluliseks energiaallikaks. “See on suur muudatus, mis nõuab pingutust, aga tehnikavaldkonna innovatsiooniliidrina oleme selleks valmis,” kinnitas Kirspuu, kelle sõnul saab Onninen omalt poolt protsessi panustada pakkudes vesinikutehnoloogia tootmisele üleminekul vajalikke seadmeid ja materjale.

Kell 10 algavas diskussioonis arutavad osalised, kui reaalne on vesiniku kasutuselevõtmine energiaallikana Eestis. Kes ja kus juba teostab Eestis vesiniku pilootprojekte? Kuidas toetab seda protsessi riik? Mis on tulevikupotentsiaal vesinikul transpordis, tööstuses ja energeetikas?

Onninen Eesti tegevdirektor Kuuno Kirspuu rääkis, et kutsusid Kåbergeri ettekannet tegema, sest tegemist on väga hea esinejaga, kes suudab keerulistest energeetika teemadest rääkida haaravalt ja arusaadavalt. Ta avaldas heameelt, et pingelise graafikuga tippekspert leidis kalendris vaba aja ja teda oli võimalik Eestisse esinema kutsuda.

Taastuvenergia Instituudi asutas jaapani miljardär Masayoshi Son, kes on investeerimisfirma Softbank omanik ja äriajakirja Forbes andmetel maailmas rikkuselt 51. kohal olev miljardär. Son otsustas instituudi luua pärast 2011. aasta maavärinat ja tsunamit Fukushima aatomielektrijaamas toimunud õnnetust. Instituudi eesmärk on viia tööstusriik Jaapan üle taastuvenergiale.

Kirspuu nentis, et on oluline, et Eesti ühiskond oleks vesinikuteemadel piisavalt informeeritud ja suudaks Euroopa Liidust selles osas tulevaid toetusi ning võimalusi parimal viisil ära kasutada. “See muudatus ja üleminek on käegakatsutavam, kui paljudele tundub,” kinnitas ta.

Kell 15 saavad sõna noored tulevikutegijad, kes on juba energeetikavaldkonnas laineid löömas. Nad arutavad selle üle, kuidas nad noorte tulevaste inseneridena tunnetavad koolide valmisolekut anda tulevikukindlat haridust. Kas see, millele täna ülikoolid keskenduvad, on tööturu mõttes hea valik. Samuti arutavad nad kuhu liigub energeetikamaailm, milline saab olema erinevate tehnoloogiate ja taastuvenergia roll ning millise võimaluse annab Eesti majandusele suur muutus energeetikas.

Kirspuu sõnul on järelkasv energeetika valdkonnas oluline teema ja loodetavasti annab see vestlusring panuse valdkonna populariseerimiseks. See on ka üks põhjus, miks valdkonna ekspertidele suunatud üritust kannab üle Delfi portaal.

Paneeldiskussioone ja kogu päeva juhib Urmas Vaino.

Kui vestlusringid ja peaesineja ettekanne pakuvad ülevaadet laiematest trendidest, siis nendega paralleelselt toimub Energiapäeval neli praktilist töötuba.

Energiapäev toimub 9. mail TalTech innovatsiooni ja ettevõtluskeskuses Mektory, mis asub Tallinnas aadressil Raja 15. Ettekandeid ja diskussioone saab jälgida ka Delfi portaalis.

Kohapeale on oodatud on kõik energeetika valdkonna professionaalid ja tudengid. Üritus on tasuta, ent vajalik on eelnev registreerimine aadressil www.onninen.ee/energiapaev