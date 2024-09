Rain Vääna (KWOTA tegevjuht) tegeleb igapäevaselt selle nimel, et materjalide taaskasutus suureneks süsiniku kompenseerimise mudeli kaudu. Miks see üldse vajalik on ning kuidas on selle seosed rohepesuga, sellest rääkis Rain Baltikumi ja Põhjamaade suurima jätkusuutlikkuse festivali Impact Day peakorraldaja Merili Ginteriga.