VAATA | Mida võtta ette jäätmetega, mille käitlemiseks pole Euroopal võimekust?

Tekstiilijäätmed on probleem, mis valmistab peavalu kogu maailmale. Nende ümbertöötlemine on keerukas ja kulukas ning keeruline on ka süsteemi loomine, mis võimaldaks riideid muust prügist eraldada.

ERR on varasemalt kirjutanud, et Eestil ega teistel Euroopa Liidu riikidel pole aga tänaseni täit võimekust jäätmetega toime tulla, ent tuleviku lahendusi on tõenäoliselt kaks: jäätmete mehaaniline purustamine või keemiline ümbertöötlemine.

Eestis tekstiilijäätmete ringlusse võttu edendanud disainer Reet Aus ütles aga läinud nädalal „Rohepöörase“ taskuhäälingus, et tekstiilijäätmete hulk on kasvanud juba aastakümneid ning me pole selle probleemiga hakkama saanud.

Mida sellises olukorras teha, arutavad Impact Day festivali paneelis kliimaministeeriumi ringmajanduse nõunik Krista Kupits, Stockholmi keskkonnainstituudi Eesti haru rohe- ja ringmajanduse üksuse juht Harri Moora, Edela-Soome jäätmekäitluse tarbimisjärgsete tekstiilitoodete ekspert Anna Garton ja Peter Koppert Hollandi tekstiilitööstuse liidust. Arutelu modereerib Lindström Eesti tegevjuht Kadrian Jaagund-Ratasepp.