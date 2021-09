Parlament võttis vastu konfliktse eelnõu, mis suurendab Eesti metsa raiesurvet

Keskkonnakomijsoni liige Jevgeni Ossinovski sõnas, et tegemist on halva seadusega ja seda kolmel põhjusel. „Esiteks on see eelnõu keskkonna vaates ogar. See on halb nii elurikkusele kui ka kliimale. Teiseks on see halb eelnõu tarbijale, sest sellega suurendatakse elektrihinda Eesti inimeste jaoks. Kolmandaks on see põhiseaduse vastaseks."