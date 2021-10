KUULA SAADET | Eesti joogitootja: järeltulevatele põlvedele ei ole varsti võimalik müüa ühtegi toodet, mis ei oleks toodetud keskkonda säästvalt.

Vastutustundlikkus on nüüd „piletiks“ turul ja edukas on see, kellel see võti olemas on. Jookide kõrge kvaliteet on elementaarne toote osa ja nõue kõikidele tootjatele ning see ei ole enam eraldi argument. A. Le Coqi tegevjuht Tarmo Noop rääkis saates „Rohepööre“, et 93% klaaspudelisse toodetavatest jookidest on villitud korduskasutatavasse klaaspudelisse. „Oleme olnud ise üks kolmest Eesti pakendisüsteemi algatajast ning saame selgelt öelda, et oleme selle süsteemi loomisel märkimisväärne osaline. Pole inimest, kes täna ütleks, et kogumissüsteem ei ole vajalik.“ Noop lisas veel, et tehas suunab aastas enam kui 8000 tonni õlleraba lehmade toidulauale. Tootmise ülejäägina tekib veel aastas umbes 600 tonni pärmi, mis saadetakse Tartu kohalikku bioenergiajaama biometaani tootmiseks, mis suunatakse transpordisektorisse. „Selle sammuga anname näiteks õlletootmise jäägile uue elu bioenergia või piimana,“ lisas Noop.