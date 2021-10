Aktsiooni algatajaks on MTÜ Elav Tänav, kelle jaoks on see esimene „sekkumine” linnaruumi, nagu nad seda ise kutsuvad. Linnavalitsusest said nad selleks avaliku ürituse nime all loa.

„Kohalikud kurdavad, et Niine tänaval kihutatakse ummikuvälistel aegadel,” ütles Elava Tänava üks eestvedaja Ave Habakuk. „Seega üks hüpotees, mida sekkumisega testida tahame, on see, et sõidutee kitsendamine muudab autojuhid tähelepanelikumaks ja tõmbab sõidukiirused alla.”