„Rohkem ruumi kõigile!” Erakondade linnaruumilubadustes on suured vastuolud

Pühapäeval kulmineeruvad kohalike omavalitsuste valimised, mille üks põhiteema on liiklus ja liikuvus. Eriti tugevalt on seda tunda pealinnas, selgus Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse värskest valimisprogrammide analüüsist. Samal ajal oli linnaruumilubadustes ka kõige rohkem võimalikke vasturääkivusi, leidsid uuringu autorid.

„Üks vastuolu erakondade platvormides ongi, et soovitakse luua uued ja turvalised lahendused rattaga liiklejatele, samas lubatakse praegusest paremaid lahendusi ka autojuhtidele,” kommenteeris Kaja Peterson, SEI Tallinna vanemekspert ja üks kahest analüüsi autorist. Tema sõnul on praktika näidanud, et näiteks kesklinnas neid kahte asja korraga ei saa, sest tänavad ei ole projekteeritud nii, et saaks jätta mõlemale liiklejagrupile piisavalt ruumi.