Maris Jõgeva: Mis on Ida-Viru noorte kliimakogu ja miks see loodi?

Neljandaks loob rahvakogu soodsa õhkkonna konsensuse tekkimiseks. Seda ühelt poolt läbimõeldud tervikliku protsessi tulemusena, teiseks tagades, et otsustuslaua ümber oleks tõesti miniavalikkus. Ida-Viru noorte kliimakogu kujuneva koosseisu arvestamisel peetakse silmas maakonna demograafilisi näitajaid. Näiteks on ideaalses koosseisus mehi 22 ja naisi 18, Narva linnast osalejaid 16, mõnest väiksemast vallast kaks või kolm. 80% osalejatest on vene emakeelega. Sellise miniavalikkuse puhul saab olla kindel, et otsused arvestavad erinevate arvamuste ja gruppide vajadustega.

Viiendaks on teiste riikide kogemused näidanud, et kliimakogu käigus tekkinud ettepanekutel on suur mõju: kuulamiste, arutelude ja otsustamise järel pakutud lahendused on tavapärase poliitikakujundamisega võrreldes julgemad, neid tajutakse konsensuslikemana ja need on tehtavad, kuna tuginevad objektiivsele ekspertteabele ja alternatiivide kaalumisele. Lisaks motiveerib osalejaid lahenduste otsimisel pingutama teadmine, et need on otsustajatele siduvad. Ida-Viru üleminek kliimasõbralikumale majandusele ja teenustele nõuab nii läbimõeldud ideid kui ka julgeid elluviijaid.