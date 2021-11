ÜRO kliimakõnelused said avapaugu. Eestit esindab peaminister Kaja Kallas

Käesoleva aasta kliimamuutuste konverentsil on neli peaeesmärki:

1. Tagada sajandi keskpaigaks ülemaailmne netonullheide;

2. Hoida sihti, et globaalne soojenemine jääks alla 1,5 °C võrreldes industriaalühiskonna eelse tasemega;

3. Võtta kohustus kaasata 2025. aastaks 100 miljardit USA dollarit aastas, et aidata arengumaadel toime tulla kliimamuutuste kahjulike tagajärgedega;

4. Viia lõpule Pariisi kokkuleppe täitmise reeglite koostamine.