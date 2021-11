Uued lubadused muutsid kliimakatastroofi kurssi: sajandi lõpuks peaks temperatuur tõusma vaid 1,9 kraadi

Kuigi Glasgow’s toimuvate kõneluste eesmärk on jõuda 1,5 kraadi eesmärgini, on 1,9 kraadi siiski samm õiges suunas. Üks suur panustaja on India, kes tuli välja lubadusega jõuda süsinikuneutraalsuseni aastaks 2070.

Kliimaeesmärke analüüsinud teadlased toovad välja, et tänaseks on üle 70 riigi seadnud pikaajalisi eesmärke, millest enamik on süsinikuneutraalsuseni jõudmise lubadused. Kui kõik ülejäänud riigid samamoodi teeksid, on isegi lootust hoida soojenemine 2 või lausa 1,5 kraadi piires.

Enne kõneluste algust kirjutas Eesti Päevaleht, kui palju globaalne keskmine temperatuur erinevate stsenaariumite korral peaks tõusma.

Kliimakonverentsi korraldava Suurbritannia peaminister Boris Johnson sõnas, et COP26-l on seni tehtud suuri edusamme ja enamik maailma majandusse panustavatest riikidest on lubanud jõuda süsinikuneutraalsuseni. Samas on tema sõnul veel väga palju tarvis teha, et päästa inimkond katastroofiliste tagajärgedega kliimamuutuste käest. Ta lisas, et mõndade konverentsil osalevate saareriikide jaoks on kõnelused ellujäämise küsimus.