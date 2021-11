JÄRGMINE PÕLVKOND | Inimesed peavad õppima loodust teiste elusolenditega jagama

Huvitav, palju raha võtaks, et seeneniidistikku ja samblikke taastada? Ilmselgelt nad ei lisa selliseid asju oma äriplaani, need jäävad kahjudeks, mille kannab keegi teine. Kogu kompromissettepanekut kokku võttes – inimesed saaks oma koore riisutud, jäägid jääksid ülejäänud tegelastele. Ikka ampsab suur Peeter eelisjärjekorras väikse leivakoti sisu, nõuab “jagamist” ja soovitab, et kui pisikesel on nälg, siis saagu hakkama, loodust on ümber kui palju.

Lisaks pangem tähele, et looduskaitseala on mitmekordselt suurem kui need imepisikesed kaevanduseaugukesed otse selle südames. Umbes nii, nagu oleks kellegi supi sisse sülitatud. Loodusuurijatel pole aimugi, kuidas selline kooselu metsas küll käiks, kas laenutame kakkudele imepisikesi kõrvatroppe? Üks kaevandajatest, AS Trev 2 esindaja Sven Pertens väidab, et kahjuks puudub protsessis “tasakaal”, nad kaevandaksid ühes kohas ainult 5-10 aastat ja hiljem “taastaksid” kaevandusala. Milline suurepärane pakkumine.

Eriti raske on taluda sellist lähenemist, kui tegu on sulaselge looduskaitseküsimusega. Mida ma silmas pean? Eks ikka seda juhtumit, kus hiljuti Rasmus Ruuda majandusministeeriumist teatas , et ”Oleme pakkunud välja kompromissi, et muuta moodustatava looduskaitseala piire selliselt, et saame säilitada nii potentsiaalse lubjakivivaru kui merikotkaste elukeskkonna” ja seda kõike ühes ja samas kohas. Sellist sorti kooslus oleks varsti loodav Sõrve looduskaitseala , kus elavad muu rikkaliku elu sees haruldased ja pelglikud I, II ja III kaitsekategooria liigid nagu karvasjalg-kakud, laanerähnid, merikotkad, aga ka kopad, turbafreesid, kaevurid jt. Kas pole ilus kompromissmõte, kus kõik järsku mahuvad harmooniliselt ühte metsatukka ja saavad koos “säilitatud”?

Kõigi nende loodusvaenulike kompromisside hulgas häirib mind just selline, kõige silmakirjalikum lähenemine, mida kutsuksin suure ja väikse Peetri kompromissiks. Loodan, et lugeja on tuttav muinasjutuga , kus süüakse alati tühjaks väikse Peetri leivakott enne, kui suure oma avatakse ning sealt pisikesele enam ei jagata, väike Peeter aga andestab korduvalt vägivalla ja langeb pidevalt oma suuremeelsuse ohvriks. Ehkki inimene on ennast ajalooliselt ka väetiks pidanud, siis seekord oleme muinasjutus kuni süsteemi säilenõtkuse katkemiseni mõnda aega ilmselt suure Peetri rollis. Me võtame rahuliku südamega, aga ei anna vastu.

Loodan, et nüüdseks on paralleel selle toreda muinasjutuga juba selge. Kusjuures kui kogu see häda ja ikaldus kaevanduste näol Sõrve kaitseala ei taba, siis suur Peeter on juba teise leivakotist ampsu saanud – kaitsealale peab piisama vähemast ruumist kui ekspertide poolt soovitatud, selline on “kompromiss” valla, elanike, keskkonnaameti ja majandusministeeriumi vahel.

Et mitte tuua seda välja kui üksikut markantset juhtumit, millega on veel täitsa lootust, et kaine mõistus võidab, siis võib möödaminnes mainida, et Eestis on võimalik seaduslikult raiuda Natura 2000 aladel ja loomulikult kasutatakse seda võimalust aktiivselt. Väike Peeter peab sealgi püksirihma pingutama ja hakkama saama.

Lisaks äsja vastu võetud, ehkki looduskaitsjate poolt metsadele äärmiselt ohtlikuks peetud nn puidupõletamise eelnõu biomassi põletamise teemal Narva kateldes, mille ainsad piirangud on majanduslikud, samas kui põlevkiviga koos katlasse mineva puidu päritolu kohta ei küsi keegi, vaid suusoojaks lubatakse, et “väärtusliku” puidu põletamise eest on karistused karmid. Milline kindlustunne, lausa kivi kukkus südamelt, see lubadus ju ometigi hoiab loodust? Aga oi, ülejäänud raielangi puud lähevad samuti tööstusele. Mis siis raiutava metsa ökosüsteemist väiksele Peetrile jääb? Reaalsus on, et väiksele Peetrile jäävad metsa tühjad langid ja trööstiks kuuseistikud.

Siinkohal võib rääkida sellestki, kuidas RMK kaasamiskoosolekuid läbi viib – kõik on paigas ja planeeritud, väiksele Peetrile ehk loodusele seda kaitsvate kohalike näol on reserveeritud otsustamine mõnede säilikpuude jm sümboolse osas, sest ehk tahab ka vähem esindatu kunagi natuke süüa. RMK jaoks polegi tulevikus metsa, ja selle lähedale otsustajat ja inimest tarvis, kuna kes see ikka hundiga tahab tõtt vahtida, enne kui tema kodu hävitab.