Kliimaekspert Piret Väinsalu: kriis, mille lahendamiseks ei ole otsustajatele piisav ükski kaalutlus

Kiirelt eskaleeruva kliimamuutuse puhul on ühiskondlik kollaps praktiliselt vältimatu, aga paistab, et poliitikud ei ole sellest teadlikud. Miks muidu on nende teod ja sõnad nii vastupidised?

Piret Väinsalu Eestimaa Looduse Fond