Viime liikluse maa alla ja ehitame teed plastikust?

Kui noortele antaks võimalus otsustada, siis millised oleksid nende mõtted, et aastaks 2035 oleks elu Eestis parem? Just sellise võimaluse annabki "Eesti 2035 arvamusrännak" noortele. Millised on Tähtvere Tantsukeskuse noorte mõtted, ideed ja ettepanekud?