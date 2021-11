Kristiina Dreimann: trükireklaami taaskasutamise kulud maksab kinni tarbija. Kas see peaks nii olema?

Kui perioodika puhul võtab justkui lehetellija vastutuse tegeleda ka selle edasiste käitluskuludega, siis reklaami saamist ei saa tarbija tänaseni valida. Hoolimata reklaami mittesoovimisest teavitavatest siltidest jõuab senini suur hulk soovimatut reklaami inimeste postkastidesse. Sageli tõstetakse see hunnik oma postkastist otse prügikasti. Vähe sellest, et raisku läheb suur hulk väärtuslikku ressurssi, jäävad käitluskulud selle osapoole kanda, kes pole seda teadlikult võtnud.

Reklaami puhul oleks mõistlik pöörata senine süsteem ringi ehk tarbija ei pea otsima võimalusi, kuidas postkasti ilmuvast reklaamist loobuda. Selle asemel võtaks tarbija teadliku vastutuse, et kui ta reklaami oma postkasti soovib, siis ta selle tellib ja on valmis kandma ka selle käitlusega seotud kulud.