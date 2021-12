VIDEO | Üllatus-üllatus! Mida rohkem on linnas rattateid, seda õnnelikumad on autojuhid

Youtube'i kanal Not Just Bikes on keskendunud Hollandi linnaruumist selgitavate videote tegemisele ja ühes neist toob ta välja kõik argumendid, miks Holland on tõepoolest kõige parem koht mitte ainult ratturitele, vaid ka autojuhtidele.

Mida autokesksem linn, seda rohkem ummikuid

Video peamine mõte on selles, et kui autoga sõitmisele on piisavalt häid alternatiive, valivad elanikud neid üha rohkem, mistõttu üha vähem inimesi teevad oma igapäevaseid sõite autoga. Hollandis on peamiseks alternatiiviks jalgrattaga sõitmine, mis on tehtud elanikele võimalikult mugavaks: rattaga sõites saad enamasti minna sihtkohta mööda kõige otsemat teed, rattateed kulgevad sujuvalt, foorid lähevad ratta lähenedes roheliseks jpm.

Kui võrrelda Hollandi erinevaid linnasid, siis mida autokesksem on linn, seda rohkem on linnas ummikuid ja seda halvem on seal autoga liigelda. Nendes linnades, kus autodega liigub vähem inimesi, on sellevõrra ka autoteed paremas korras.

Keegi ei pea foori taga passima

Üks oluline aspekt Hollandi linnade juures on see, et nad on üritanud teha liikumise võimalikult sujuvaks, olgu see autoga või rattaga. Näiteks on neil targad valgusfoorid, mille jaoks on sõidutee alla enne foori paigaldatud mitmed andurid. Seeläbi saab liiklust kontrollida ja muuta foore punaseks või roheliseks vastavalt vajadusele. Kui autosid ei ole, on foor punane, mis võimaldab jalakäijatel ja teistel kergliiklejatel rahus oma teed minna. Samas ei pea keegi mõttetult kaua foori taga ootama, kuna see läheb vastavalt liiklustihedusele kiiresti roheliseks.

Samuti on liiklus disainitud nii, et suurtele sõiduteedele jookseks sisse võimalikult vähe kõrvaltänavaid. Seeläbi on liiklus sujuvam, kuna suurele teele keeravaid autosid on vähem ja liiklusesse on tarvis paigaldada vähem valgusfoore. Kuna erineva kiirusega tänavad on ka disainitud erinevalt, siis ei pea autojuht enamasti piirkiirust üle kontrollima, kuna loomulikuna tunduv kiirus on üldiselt õige.

Viimaks toob video autor välja suure erinevuse autokesksete linnadega: Hollandis sõidavad autoga ainult need inimesed, kes tahavad, mitte nagu mujal, kus autoga liiguvad ka need, kellel pole muud alternatiivi. Seetõttu on ka Hollandi liikluskultuur rahulikum, kuna autojuhid ei ole nii närvilised.