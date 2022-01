JÄRGMINE PÕLVKOND | Energiat õppisime kokku hoidma, miks me ei suuda lõpetada toidu raiskamist?

Probleem algab suhtumisest



Muutused on rasked tulema, kui meil ei ole toetavat keskkonda. Inimesed kipuvad arvama, et poest -50% soodustusega toiduaineid ostmine on vaesuse märk. Aga alati on selliseid, kes viltu vaatavad, kuna nende jaoks on selline käitumine võõras. Seetõttu ei muutugi midagi enne, kui ei hakata juurutama uusi norme. Kuigi alguses on raske, sest erinevad üldisest massist, siis hiljem muutud oma ostuharjumustega teistele eeskujuks. Samamoodi on ka spordiga: algul ei ole üldse mahti minna spordisaali, aga pärast trenni on nii hea tunne, et kipud aina saali tagasi ja tõmbad ka teised enda eeskujuga kaasa.