Ebavõrdsus põhjustab iga nelja sekundi tagant vähemalt ühe inimese surma

Süsteemne ebavõrdsus tähendab, et ajalooliselt on juba paika pandud need, kes kannatavad kliimamuutuste käes enim. Vaesuses elavad inimesed elavad suurema tõenäosusega ekstreemsete ilmastikuoludega aladel, kus kliimamuutuste tõttu tekkinud keskkonnakriisid tekitavad kodude ning sissetulekute kao.

Käesolev pandeemia on näidanud selgelt, kui surmav võib olla ebavõrdsus. Vaktsiini-ebavõrdsus tähendab, et vaesematel riikidel ei ole ligipääsu vaktsiinidele, tekitades ebavõrdset majanduslangust, mis mõjub niigi vaesematele riikidele ja ühiskonnagruppidele tugevamalt.

Vaktsineerituse mõju on aga globaalne: mida vähem vaktsiine jõuab arenguriikidesse, seda suurem on tõenäosus, et sealt jõuavad meieni muteerunud viirustüved, millega on ka jõukamatel ühiskondadel raske hakkama saada.