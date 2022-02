OTSEPILT | Kui karm on kliimamuutuste mõju inimestele? ÜRO esitleb mustades toonides värsket raportit

Raportis on kokku võetud 34 000 teadusartiklit 270 teadlase poolt. Aruande eesmärk on näidata, kuidas füüsikalised muutused kliimas inimesi ja loodust mõjutavad ning kuidas juba olemasolevate ja tulevaste muutustega kohaneda. Raporti sisu on suunatud eeskätt poliitikategijaile.

Eesti peab toetama nõrgemaid



Eestimaa Looduse Fond on välja toonud kolm aspekti, miks on raport oluline ka Eestile.

Esiteks, kliimamuutusega tuleb kohaneda ka Eestis. Kliimamuutuse leevendamise ning heitmete vähendamise kõrval on äärmiselt oluline ka kliimamuutusega kohanemine ja selleks valmistumine, sh Eestis. Jõukamatel riikidel, nagu nt Eestil, on vaja toetada ning aidata kliimamuutuse mõjude leevendamisel neid piirkondi, mis on haavatavamad. Võttes arvesse kliimast tingitud muutuste ulatuslikkust, panustavad kõik riigid kohanemisse praegu veel ebapiisavalt. Oluline on heitmeid kiiresti vähendada, kuna ka kliimamuutusega mittetegelemisel on hind.

Teiseks, raport koondab värskeima teadusliku info kliimamuutusest. Kuna Eesti on osa maailma kliimast ja sotsiaalsetest ning majanduslikest protsessidest, siis on oluline teada, mis järgmistel kümnenditel parima teadusinfo järgi kliimamuutuse mõjul maailmas muutuda võib ja milline on võimalik mõju Eestile ning Euroopale. Tõenäoliselt kinnitab raport, et kliimamuutusega kiiremini kohanevad ja süsinikuneutraalsele majandusele teistest varem üle minevad riigid saavad pikas perspektiivis sellest majanduslikku kasu. Aeglasemalt tegutsejad aga kannavad kahjusid.

Kolmandaks, kliimamuutus toimib erinevate sotsiaalsete riskide võimendajana ning seda peaksime arvestama ka Eestis. Kliimamuutusel on ulatuslikud sotsiaalsed mõjud ning seda dimensiooni ei tohiks heitmete vähendamise vajaduse kõrval unustada. Lühiajalises plaanis on kliimamuutuse negatiivsed mõjud vältimatud, ent neile reageerimisest sõltub inimkonna tulevik ja edukus pikas plaanis.

Teine raport kolmest