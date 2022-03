RMK kavatseb tänavu korjata ligi 50 000 liitrit männikäbisid

Kuuskäbisid tänavu ei korjatagi, neid küll on, aga putukad on neid nii palju kahjustanud, et korralikku seemet neist ei saa. Samuti pole tõenäoline, et ka järgmisel talvel oleks võimalik kuusekäbisid varuda. Kuusk ongi niisugune, et ei kanna kaugeltki igal aastal käbisid ja seetõttu tuleb neil aastail, mil käbisid on rohkelt, võtta maksimumi ja varuda „salved“ täis. Viimati oli kuuskedel rohkelt käbisid 2020. aastal, enne seda aga 2013, nii et vahepeal tekkis kuuseseemnevaruga juba SOS olukord.