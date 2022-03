EPL NAIROBIS | Eesti andis stardipaugu maailmamuutvale keskkonnainfo platvormile

DEAL sai stardipaugu 4. märtsi varahommikul Keenia pealinnas Nairobis, kuhu on kokku kogunenud maailma riigid ÜRO keskkonnaprogrammi 50. juubeliks. Peaminister Kaja Kallas tegi üritusel videopöördumise, kus rõhutas keskkonnainfo olulisust erinevate kriiside lahendamisel.

„Vajame keskkonnaandmeid, et kaitsta elurikkust ja jõuda ringmajanduseni. Aga praegu kasutataksemaailmas andmete kogumiseks väga erineva kvaliteediga süsteeme ning seda on vaja muuta," rääkis Kallas. Ta rõhutas, et Eesti eesmärk on DEALi kaudu jagada enda digiteadmisi ülejäänud maailmaga ja kutsume ka kõiki teisi riike sama tegema.

Üks platvormi eestvedajatest, Eesti alaline esindaja ÜRO Keskkonnaprogrammis Ado Lõhmus rääkis hiljuti Eesti Päevalehele, et keskkonnaandmete allianss loodi selleks, et muuta keskkonnaseire süsteemid ja keskkonnaandmed kõikjal võrreldavaks. Praegu on riikidel ja nende asutustel väga erinevad standardid ja süsteemid.

„Kui viime 193 riiki ühtsele arusaamale, kuidas andmeid kogume ja jagame, on see väga suur samm,” märkis Lõhmus. DEAL-ist saab justkui võimalike lahenduste kataloog: näiteks plaanitakse veebikeskkonda luua igale riigile virtuaalne kaust, et nad saaksid oma keskkonnaseire- ja andmete lahendusi teistele tutvustada, olgu need traditsioonilised või uuenduslikud.