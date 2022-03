Analüüs: heitmete vähendamisel on Eestis enim potentsiaali transpordis ja põllumajanduse

Kuni 2020. aastani lubasid Eesti väga tagasihoidlikud JJM sektori eesmärgid heitmete kasvu kuni 11% võrreldes aastaga 2005, märkis raport. See on aga toonud kaasa olukorra, kus eeskätt Eesti transpordi- ja põllumajandussektor on saanud endale seni lubada keskkonda koormavaid valikuid. Positiivsete näidetena Eestist toob analüüs välja eeskätt hoonete renoveerimist ja energiatõhusamaks muutmist ning heitmeandmete kättesaadavust.

Transport võib olla edulugu

2030ndaks aastaks on Eesti seadnud sihiks vähendada JJM sektori koguheidet 24% võrreldes 2005. aastaga. Suurimat potentsiaali selle saavutamiseks nähakse transpordisektoris. Eestis moodustab JJM sektoreist pärinevast heitest kõige suurema osakaalu transport, eeskätt auto- ja maanteetransport, mistõttu on see ka meie potentsiaalikaim heitmete vähendamise koht, sõnas Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Johanna Maarja Tiik.

„Selleks, et nihutada Eesti autoparki keskkonnasõbralikuma suunas ning samaaegselt vähendada transpordisektori heidet, on tarvis kaaluda meetmeid maksusüsteemi ajakohastamiseks ning panustada sellesse, et toimuks üleüldine üleminek säästvamatele transpordiliikidele," rõhutas ta.

Senised raudteetranspordi elektrifitseerimine ning ühistranspordi biogaasile ülemineku ja elektriautode soetamise toetamine aitavad küll kaasa heitmete vähendamisele, ent mitte piisavalt palju. Seepärast on vaja täiendavaid samme, seda eriti kergliikuvuse ning ühistranspordi soodustamiseks. Täiendavate sammude olulisust kinnitab ka transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021-2035.