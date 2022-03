40°C tavapärasest soojem. Mis põhjustas Antarktika ja Arktika erakordse soojenemise?

Teadlased hoiatavad, et ebatavaliselt kõrged temperatuurid mõlemal poolusel ilmestavad, kuidas äärmused muutuvad kliimakriisi tõttu tavaliseks.

Kõrgel Antarktika platool asuv Concordia jaam mõõtis 18. märtsil temperatuuriks -11,8°C, mis on 40 kraadi võrra soojem kui hooajaline norm. Samuti lõunapoolusel asuv Vostoki jaam registreeris -17,7 külmakraadi, edastades sellega senist rekordit 15 kraadi võrra.

Sarnane olukord oli põhjapoolusel: sealsed jaamad mõõtsid samal ajal temperatuuriks 30 kraadi üle tavapärase, lisaks purunesid rekordid Norras ning Gröönimaal ja Põhja-Jäämere saarestikus nimega Franz Josefi maa registreeriti ebatavaliselt soojad temperatuurid.

Mis sellise anomaalia põhjustas ja millised on rekordkuumuse tagajärjed?