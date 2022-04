Aktivistid istutavad Tallinna parkidesse suitsukonid

2020. aastal aktiivset suitsukonireostuse alast teavitustööd teinud keskkonnaaktsioon "Meri algab siit" otsustas sel aastal konide koristamise asemel panustada konide istutamisele. Kampaania eestvedaja Andre Picheni sõnul on konid liiga väikesed ning ei torka silma. "Leiame, et reostuse hulka oleks tarvis tõsta, et probleem paremini silma hakkaks," ütles ta. Picheni sõnul istutatakse konisid parkidesse ja rohealadele, et põhjavette imbuvad toksilised ained jõuaksid kiiremini joogivette ning probleemi olemus kiiremini inimesteni jõuaks.