ÜRO andmetel on keskmisest madalam sademete hulk Ida-Aafrikas loonud viimase nelja aastakümne kõige kuivemad tingimused, mistõttu nälgivad enam kui 13 miljonit inimest. Hooajaline saak on jõudnud viimaste aastakümnete madalaimale tasemele ja haiglad on pungil alatoidetud lastest.

Laastav põud on katnud suurema osa Somaaliast, jättes peaaegu kolmandiku elanikkonnast nälga. Naaberriigis Keenias on põud jätnud toidupuudusesse üle kolme miljoni inimese ja tapnud üle 1,5 miljoni karilooma.

Nüüd muudab sõda Ukrainas kriisi veelgi hullemaks, tõstes teravilja, kütuse ja väetise hinda.