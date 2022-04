MTÜ Eesti Metsa Abiks: kui RMK paneb metsas lageraietega hullu, on Eesti rahvas tagajalgel!

Kindlasti on paljud eestlased märganud, et lageraied on jõudnud ka nende seene- ja marjakohtadesse. Kunagise tihniku asemel lagedat platsi nähed tekib inimestel küsimus – kas RMK võtab tõesti liiga palju meie metsa maha? Kas metsatööstus on läinud liiale?

RMK valduses on ühiskonna jaoks kõige strateegiliselt olulisemad metsad – männikud, kuhu koguneb rahvas pohli ja mustikaid korjama. "Kui sellistes kohtades lageraietega nii-öelda hullu panna, siis on Eesti rahvas tagajalgel," ütleb Mati. See mõjutab Helena sõnul kindlasti ka metsaelanikke – meie tavapärane osa kultuurist võiks olla arusaam, et lindude pesitsusajal kevadel-suvel me ei majanda metsa.