Yoko Alender: pool maailma loodusvaradest kasutatakse ehituses. Otsime lahendusi, kuidas ehitada säästvamalt

„Peame enam rõhuma kvaliteetsele renoveerimisele, uuskasutusele ja taaskasutatavusele, samuti kestlikele taastuvatele materjalidele. Kui avalikus sektoris on viimasel ajal häid näiteid puitehitusest, siis erasektoris on suur läbimurre veel tulemata,” ütles Alender.

Konverentsi peaesineja on Aalto Ülikooli ressursitõhusa ehituse professor Matti Kuittinen, kes on rohepöörde ja ehitussektori vastastikuste mõjude vallas üks tunnustatuim ekspert Põhjamaades.

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhi Henrik Välja sõnul on puidul ehituse tulevikus üks võtmerolle. „Puit on taastuv loodusvara, mis targa majandamisega suureneb, mitte ei vähene. Keskkonna-alaseid eesmärke silmas pidades on oluline ka see, et puitmajades, -ustes, -akendes ja muudes ehitusmaterjalides kasutatav puit seob süsinikku edasi,” ütles Välja.