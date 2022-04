Tartlased, toitu päästma! Ülikoolilinnas võeti kasutusele unikaalne mobiilirakendus

„Nii maailmas kui Eestis on toidu raiskamine tõusutrendis ning seda on vaja muuta. Food4All äpiga näeb reaalajas, millised peatselt aeguvad tooted on Rimides saadaval. Alustame Tartu kauplustega, et näha, kuidas kliendid selle lahenduse vastu võtavad," rääkis ta.

Maailmas saab toidutootmise ülejääkidega toita 10 miljardit inimest. See tähendab, et toidu päästmisel on kriitiliselt oluline roll nii keskkonna hoidmise, kliimamuutuste, kuid väga otseselt ka näljahäda vahendamisel. Seejuures läheb 30% maailma toidutoodangust raisku.

„Meil on probleem ja see on kallis nii rahakotile kui planeedile,” ütleb Food4All digilahenduse looja Ilana Devillers. Üliõpilasena tegi ta kurva tähelepaneku, et sageli on raske piiratud eelarvega korralikult ja tervislikult süüa. Samal ajal aga levis prügisukeldumine ning jaekettides läks kaup halvaks ning äraviskamisele.

„Aga miks mitte ühendada tarbijad ja jaemüüjad, et tuua nähtavale tooted, mis täna on veel värsked, kuid ostmata jäämisel raisku lähevad? Food4All loomise eesmärk on säästa raha, hoida keskkonda ja teha toit kõigile kättesaadavaks,” ütleb ta.