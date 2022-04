Koos töötades suudame Eesti metsade heaks palju ära teha

1 sendi panustamine kütuseliitrilt looduse heaks ja enda keskkonnajalajälje vähendamiseks ei koorma rahakotti, kuid annab emotsionaalselt palju tagasi.

Minu jaoks iseloomustab Alexelat sõbralikkus ja hoolivus klientide suhtes, mistõttu on see pikalt olnud minu kodutankla. Otsus liituda kogukonnaprogrammiga sündis samuti kohe, kui sellest kuulsin. Leian, et 1 sendi panustamine kütuseliitrilt looduse heaks ja enda keskkonnajalajälje vähendamiseks ei koorma rahakotti, kuid annab emotsionaalselt palju tagasi. Julgustan kõiki autoomanikke mõtlema, mitu liitrit musta kulda nende sõiduk kuus neelab. Võib-olla 50, äkki 100? Isegi 100 liitri tankimisel väheneb kontojääk pangakaardil kõigest 1 euro võrra, kuid Eesti metsadesse ja teile meelepärasesse maakonda jõuab tänu Alexela võimendusele 8 uut puud. Piltlikult on kaalukausil 1 onu Eskimo jäätis ja 8 puuistikut, mis seovad elu jooksul atmosfäärist ligi 5 tonni süsihappegaasi. Umbes sama palju kaaluvad 4 tavalist pereautot kokku! Kumma valite? Kas magusa suutäie või pikaajalise panuse Eesti looduse heaks? Mina olen enda valiku Alexela kogukonnaprogrammiga liitudes teinud ja sellega väga rahul. Tervis ütleb samuti aitäh.

Tänu minu panusele on Läänemaa metsadesse istutatud üle 400 uue puu. Need on kogunenud täiesti märkamatult, rutiinsete tankimiste käigus. Tõsi, kogukonnaprogrammi liikmena otsib silm tähelepanelikumalt Alexela tanklaid. Õigupoolest olen viimase paari aasta jooksul ainult paaril korral kasutanud mõne teise tanklaketi teenuseid, sest minu hinnangul ei paku ükski konkureeriv kütusemüüja võrdväärset lahendust enda sõitude keskkonnamõju vähendamiseks.

Alexela kogukonnaprogrammiga liitumine on kujundlikult nagu männivaik, mis inimesi ühise eesmärgi külge liimib

Tunnen suurt uhkust selle üle, et Eestis on nii palju inimesi, kes on juba otsustanud Alexela kogukonnaprogrammiga liituda. Täna on meid üle 12 000. Seda on sama palju kui Haapsalus elanikke! Ometi olen kindel, et peagi on meid mitu korda rohkem. Meil on üks Eestimaa, mida hoida! Kogukonnaprogramm võiks kõnetada inimesi, kes mõistavad, et planeet Maa ei ole võluri varrukas, kust imeväel asju välja tõmmata. Oluline on ka tagasi anda.