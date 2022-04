OTSEPILT | Võta osa Maa päeva tähistamisest Laulasmaal

Sündmus kujutab endast muusikaliste ja sõnaliste etteastetega pidulikku tähistamist, mille tähtsündmuseks on keskkonnahoidlike lubaduste andmine iseendale ja maaemale. Otseülekanne Delfi TVs algab kell 15.30.

Antud keskkonnahoidlikke lubadusi järgitakse kuni järgmise Maa päeva toimumiseni aastal 2023. Lubadus võib puudutada igapäevaelu või ettevõtluspraktikat ning olla just nii suur või väike, et seda on järjepidevalt võimalik järgida terve aasta vältel ning samas peitub selles siiski ka väljakutse.