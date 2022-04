KUULA SAADET | Karm tõde: majandus ei saa lõputult looduse arvelt kasvada. Ellu jäämiseks vajame süsteemimuutust

Madis Vasser sõnas, et inimestel oleks tegelikult aeg hakata aktsepteerima, et peagi on ees suured süstemaatilised muutused. Täpselt seda Karin Kruupi hinnangul kaks viimast kriisi näitasidki: elu peab muutuma kohalikumaks ja peame ise hakkama saama, mitte sõltuma kaugete maade ressurssidest. Mart Valner täiendas, et rohepöördel ei ole konkreetset vastutajat, seega ei saa kellegi pihta ka näpuga näidata, kui suur krahh tuleb.